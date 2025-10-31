Ветеранский статус присвоят участникам штурмовых подразделений СВО

Статус ветерана боевых действий получат те, кто заключил с октября 2022 года до начала сентября 2023 года соглашения с Министерством обороны РФ и выполнял задачи в составе специальных штурмовых подразделений воинских частей во время специальной военной операции. Необходимые для этого поправки в закон «О ветеранах» подписал Президент России Владимир Путин.

Ранее статус присваивали контрактникам и добровольцам, которые состояли в организациях, содействовавших ВС РФ во время спецоперации, но норма не распространялась на участников штурмовых подразделений (спецформирований) на основании соглашений или других правоотношений с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023-го.

Ежемесячную денежную выплату штурмовикам-добровольцам установят территориальные органы Соцфонда со дня признания их ветеранами боевых действий.

