Вакцинация -действенная мера в борьбе с гриппом

На днях в Чувашию поступило более 168 тысяч доз отечественной вакцины от гриппа. Более 36 тысяч доз «Ультрикс-квадри» предназначены для иммунизации детей, беременных женщин, более 132 тысяч доз «Совигрипп» и «Флю-М» — для взрослого населения. Вся партия распределена в медицинские организации региона.

Жители республики могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства, в фельдшерско-акушерских пунктах и в мобильных пунктах вакцинации.

Стационарный пункт вакцинации в Шумерлинском ММЦ (ул. Свердлова, д. 2, каб. 313) работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 часов. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС.

По информации Минздрава Чувашии.



В тему:

В Чувашской Республике продолжается реализация регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого особое внимание уделяется вопросам вакцинации населения.

С целью изучения информированности жителей республики по вопросу вакцинации на медпортале «Здоровая Чувашия» (med.cap.ru) с сентября по октябрь проводился социологический опрос.

Анкетирование показало, что 99,4 % респондентов знают о существовании в нашей стране Национального календаря профилактических прививок, а 95,8 % респондентов регулярно делают прививки. 57 % респондентов из числа отказывающихся от вакцинации опасаются осложнений, 28,6 % убеждены в неэффективности прививок, 14,3 % считают, что есть более эффективные способы защиты организма.

88 % опрошенных считают, что вакцинация может предотвратить болезнь, 1,8 % допускают, что могут быть осложнения после прививки, 0,6 % считают, что прививка не оказывает никакого влияния на организм, а 9,3 % респондентов затрудняются ответить на этот вопрос.

77 % респондентов считают, что частота осложнений больше после перенесенной инфекции, 1,8 % – после проведенной прививки. Затруднился с ответом 21 % опрошенных.

72 % респондентов считают, что прививки для детей нужно сделать обязательными, вне зависимости от желания родителей. 24 % опрошенных отметили, что это личное дело каждого родителя – делать или не делать прививку своему ребенку. Затруднились ответить 4 %.

Республиканский центр общественного здоровья.