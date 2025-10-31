Гостем библиотеки стал участник специальной военной операции лейтенант Д. Максимов. Он поделился с шестиклассниками школы № 6 своими воспоминаниями о службе и боевом пути. Его рассказ произвёл большое впечатление на ребят.
В знак благодарности за отвагу и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, школьники подготовили участникам СВО письма со словами поддержки.
Школа № 6.
Библиотека им. Маяковского провела акцию "Zа наших! "
