Библиотека им. Маяковского провела акцию "Zа наших! "

Гостем библиотеки стал участник специальной военной операции лейтенант Д. Максимов. Он поделился с шестиклассниками школы № 6 своими воспоминаниями о службе и боевом пути. Его рассказ произвёл большое впечатление на ребят.

В знак благодарности за отвагу и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, школьники подготовили участникам СВО письма со словами поддержки.

Школа № 6.