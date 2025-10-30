На базе Осипенковской школы старшеклассники будут осваивать профессию швеи – Олег Николаев

Глава Чувашии Олег Николаев в ходе своего визита в Бердянский муниципальный округ посетил ряд образовательных объектов. Особое внимание было уделено Осипенковской средней общеобразовательной школе, где глава республики осмотрел учебные классы, кабинет технологии и пищеблок.

В школе созданы все условия для получения всестороннего образования. Для этого в 2023 году силами Чувашской Республики в образовательном учреждении проведен не только капитальный ремонт, но и оснащены все школьные пространства, в том числе пищеблок и швейный класс. Наряду с учебной деятельностью преподаватели ведут внеурочную деятельность, развивая таланты и способности детского коллектива. В школе действуют спортивный клуб, школьный театр, первичное отделение «Движения первых». Школьники начального звена являются активными участниками проекта «Орлята России».

В прошлом году была достигнута договоренность о реализации совместного проекта по профессиональному самоопределению школьников «УПК 21». В этом году Чебоксарским экономико-технологическим колледжем организовано обучение 18 обучающихся (Осипенковская, Троицкая, Андреевская школы), которые получили первую профессию «Визажист».

«Рабочие профессии — это одна из важнейших тем для нашего общества. Подросткам после 14 лет интересно осваивать специальности и самостоятельно зарабатывать. В Чувашии мы активно развиваем профориентацию школьников. Важно совместно определить, какие специалисты вам нужны, чтобы готовить их общими усилиями. Мы готовы направлять специалистов мобильного Кванториума к вам для очных сессий, а заочное обучение вести онлайн, поскольку инженерные специальности, которые он предлагает, мы считаем перспективными. В Осипенковской школе мы создали швейный класс и наш Цивильский аграрно-технологический техникум сможет на этой базе обучать школьников швейному делу и другим рабочим профессиям. Будем усиливать работу в этом направлении», — заявил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Также в эти дни в школах Бердянского округа работал и мобильный Кванториум из города Алатырь. Для школьников из Дмитровской, Троянской, Осипенковской, Андреевской школ были организованы различные мастер-классы, такие как проектирование моделей для 3D-печати, сборка роботов на платформе LEGO EV3, изучение основ программирования на Scratch, программирование на Python, основы кибербезопасности и работа с БПЛА.

Педагогический коллектив и дети школы поблагодарили республику за гуманитарный груз, собранный учреждениями образования Чувашии и отправленный из Чувашии 24 октября. В его состав вошли необходимые канцелярские товары, спортивный инвентарь, одежда, постельное белье, техника и оборудование, кухонный инвентарь, хозтовары, музыкальные инструменты, мебель, а также продукты питания.

Эта инициатива направлена на улучшение условий преподавания учителей, что скажется на качестве образовательного процесса для детей.

Также в ходе визита Олег Николаев побывал и на спортивной тренировке детей в школе бокса в селе Осипенко. Глава Чувашии передал тренерам необходимый спортинвентарь, в том числе амуницию, перчатки и капы. Напомним, в августе 2025 года в Чувашии прошли тренировочные сборы для 15 спортсменов-боксеров и 2 тренеров-преподавателей этой школы. Тогда в личной беседе с руководителем региона гости поделились своими впечатлениями и чаяниями.

«Мы договорились, что, когда я приеду сюда, то обязательно загляну. Естественно, мы приехали с подарками. Я тоже занимался боксом. У меня I юношеский разряд, и мне этот вид спорта близок. Радуюсь тому, что у нас получается поддержать ребят. Теперь свои шаги к победам в любимом виде спорта они смогут делать более уверенно», — отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Тренер ребят Владимир Галкин в беседе подчеркнул, что для всей группы, посетившей Чувашию, сборы оказались крайне полезными: они не только способствовали победе детей в турнире, но и позволили ему завести новые ценные знакомства.

Справочно:

Чувашия оказывает всестороннюю поддержку образовательным организациям Бердянского округа. Муниципалитеты республики шефствуют над школами, детскими садами и техникумами, предоставляя методическую помощь, организуя совместные мероприятия и конкурсы.

Каждый год летом оздоровительные лагеря Чувашии принимают ребят из Бердянского округа. На эти цели из республиканского бюджета выделяется по 11 млн рублей ежегодно.

Также ежегодно образовательные учреждения республики отправляют гуманитарный груз, сформированный по заявкам самих образовательных организаций.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.