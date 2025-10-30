Ведется набор на службу по контракту

Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям набирает кандидатов для прохождения воинской службы по контракту.

Сотрудники Пограничного управления стоят на страже государственной границы с Республикой Казахстан, а также обеспечивают пограничный контроль в воздушных пунктах пропуска международных аэропортов г. Саратова, г. Самары, г. Казани, г. Уфы, г.Перми, г. Нижнего Новгорода, г. Саранска, г. Ульяновска, г. Чебоксар.

Наши преимущества:

обеспечение жильем путем предоставления служебной квартиры, либо компенсации за наем жилых помещений сотруднику и членам его семьи;

возможность приобретения собственного жилья в любом регионе страны по программе «Военная ипотека»;

оплачиваемый отпуск (в первый год службы не менее 30 суток, со второго года службы 45 суток), дополнительно предоставляется необходимое количество дней на дорогу к месту проведения отпуска и обратно;

льготное исчисление выслуги лет (1 год службы по контракту зачисляется за 1,5 года), что дает возможность выхода на пенсию через 13,5 календарных лет после заключения контракта;

государственное страхование жизни и здоровья;

медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в ведомственных медицинских учреждениях;

полное обеспечение форменным обмундированием;

возможность получения высшего образования в ведомственном высшем учебном учреждении;

денежное довольствие от 45 000 рублей (в зависимости от должности, выслуги лет и воинского звания).

Информацию по вопросам поступления на военную службу по контракту, а также в ведомственные высшие учебные заведения можно получить по телефонам:

+7(845)239-14-74, +7(846)933-91-78; +7(845)239-14-54.