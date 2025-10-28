На контроле – безопасность: Правительство Чувашии принимает меры по предотвращению несчастных случаев на воде

В Чувашии более чем на четверть сократилось количество погибших в происшествиях на воде

На еженедельной планерке в Доме Правительства, которая прошла под руководством Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Сергея Артамонова, обсудили вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах республики в осенне-зимний период. Основной причиной несчастных случаев на водоёмах в этот период является несоблюдение мер безопасности при нахождении на льду. Халатность и безответственность людей могут привести к печальным последствиям.

Министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов доложил, что с начала года на водоемах республики зафиксировано 29 происшествий, унесших жизни 26 человек.

В прошлом году за тот же период произошло 35 несчастных случаев, в которых погибли 35 человек. Таким образом, количество происшествий и жертв снизилось на 17,1% и 25,7% соответственно.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подчеркнул, что ситуация требует постоянного внимания и решительных действий на месте. «Для этого ведём активную профилактическую работу — только за сентябрь—октябрь этого года проведено 56 рейдов и организовано более 660 личных бесед с населением, охвативших около 1500 человек», — отметил он.

Особое внимание уделяется организации профилактических мероприятий в образовательных организациях, где было проведено 117 «открытых» уроков по вопросам соблюдения мер безопасности на водоёмах и обучению правильному поведению детей на льду в осенне-зимний период. В ходе уроков были продемонстрированы приёмы и способы спасения людей, провалившихся под лёд. Такой профилактической работой охвачено более 3,3 тысячи детей.

«Уверен, что наши усилия позволят свести число происшествий на водоёмах республики к минимуму и создать комфортные и безопасные условия для отдыха граждан», —отметил Министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов.

На контроле Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чувашии и Чувашской республиканской поисково-спасательной службы находятся 16 мест массового выхода людей на лёд, где в ежедневном режиме будет производиться замер толщины льда и определяться его состояние. Сергей Артамонов поручил провести профилактические мероприятия по теме «Осторожно, тонкий лед!», организовав уроки по данному направлению в образовательных учреждениях, а также широко распространить в СМИ информацию о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период.

Силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные происшествия на водных объектах. Выполнение запланированных мероприятий находится на постоянном контроле.

Отметим, что основной причиной несчастных случаев на воде по итогам прошлого осенне-зимнего периода является несоблюдение мер безопасности при нахождении на тонком (хрупком) льду водоёмов во время ловли рыбы.

МЧС Чувашии совместно с Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике должны организовать контроль за неукоснительным выполнением органами местного самоуправления мероприятий, предусмотренных по обеспечению безопасности людей на водных объектах республики в осенне-зимний период и усилить работу по выявлению фактов выезда техники на тонкий лед с применением к нарушителям мер административного воздействия.

Пресс-служба Главы Чувашской Республики.