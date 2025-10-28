В Чувашии напишут юбилейный X Большой этнографический диктант

С 1 по 8 ноября 2025 года по всей России и зарубежью пройдет 10-ая Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Юбилейная, десятая по счету акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

«Ежегодно жители Чувашской Республики активно участвуют в Акции. В 2024 году свой уровень этнографической грамотности проверили 26 649 человек. Большой этнографический диктант» — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. Участие в диктанте объединит людей разных возрастов, профессий и национальностей, подчеркнёт ценность культурного многообразия и единства России», — прокомментировали в АУ «Дом дружбы народов Чувашии» Минкультуры Чувашии.

Традиционно Акция пройдет в двух форматах: очно – на специально организованных площадках в регионах России, а также в Русских домах стран СНГ, что расширяет международное присутствие проекта.

Онлайн – на сайте Национальнаяполитика.рф, что делает диктант доступным для всех желающих, независимо от географического положения.

В Чувашской Республике Большой этнографический диктант состоится в Чебоксарах на нескольких площадках:

1 ноября 2025 года в Чувашском национальном музее по адресу: город Чебоксар, Красная площадь д. 5 в 11.00 часов.

5 ноября 2025 года в Доме дружбы народов Чувашии по адресу: город Чебоксары, ул. Хузангая, д. 20, в 11.00 часов.

В 2025 году – в Год защитника Отечества впервые в истории диктанта участники СВО зададут свои вопросы по видео.

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения Диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн формата выдается по усмотрению организатора площадки.

На официальном сайте Национальнаяполитика.рф открыта вкладка «Предложить вопрос», где каждый желающий может предложить свой вопрос для диктанта. Самые креативные и оригинальные вопросы войдут в итоговую версию теста, а их авторы получат памятные призы с символикой Акции. Эта инициатива призвана сделать диктант ещё более интерактивным и народным.

Результаты акции будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.

Минкультуры Чувашии приглашает всех желающих принять участие в X Всероссийском «Большом этнографическом диктанте». Проверьте свои знания, предложите свои вопросы и станьте частью уникального просветительского проекта, который уже десять лет объединяет людей ради укрепления единства и уважения к культурам народов России.

Подробности акции, включая регистрацию на площадки и доступ к онлайн-формату, доступны на сайте Национальнаяполитика.рф и в официальной группе VКонтакте – vk.com/miretno.

Региональные координаторы площадки – Минкультуры Чувашии и Дом дружбы народов Чувашии, +7 (8352) 51-56-83, 547790.

Источник: Минкультуры Чувашии.