«Большой этнографический диктант» набирает обороты: узнать о нем теперь можно и в пути

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» с каждым годом становится все более популярной, привлекая внимание самых разных людей, включая пассажиров общественного транспорта, ведь именно там многие проводят значительную часть своего времени.

Благодаря активной поддержке Минкультуры, Минтранса и Минцифры Чувашской Республики диктант обещает стать по-настоящему масштабным событием.

«Такое сотрудничество способствует широкому информированию жителей республики, привлечению внимания к сохранению национальных культурных традиций. Распространение информации в городском общественном транспорте о проведении юбилейного БЭД позволит заранее подготовиться к мероприятию, выбрать онлайн или офлайн форматы, написать диктант, не выходя из дома», — отметили в Доме дружбы народов Чувашии.

Сами представители национально-культурных объединений Чувашии примут участие в юбилейном диктанте 5 ноября в 11:00. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете обратиться по телефону: 54-77-90.

Традиционно Акция пройдет в двух форматах:

очно – на специально организованных площадках в регионах России, а также в Русских домах стран СНГ, что расширяет международное присутствие проекта;

онлайн – на сайте Национальнаяполитика.рф, что делает диктант доступным для всех желающих, независимо от географического положения. В Чувашской Республике Большой этнографический диктант состоится в Чебоксарах на нескольких площадках:



1 ноября 2025 года в Чувашском национальном музее по адресу: город Чебоксар, Красная площадь д. 5 в 11.00 часов.

5 ноября 2025 года в Доме дружбы народов Чувашии по адресу: город Чебоксары, ул. Хузангая, д. 20, в 11.00 часов.

В 2025 году – в Год защитника Отечества впервые в истории диктанта участники СВО зададут свои вопросы по видео.

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения Диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн формата выдается по усмотрению организатора площадки.

На официальном сайте Национальнаяполитика.рф открыта вкладка «Предложить вопрос», где каждый желающий может предложить свой вопрос для диктанта. Самые креативные и оригинальные вопросы войдут в итоговую версию теста, а их авторы получат памятные призы с символикой Акции. Эта инициатива призвана сделать диктант еще более интерактивным и народным.

Результаты акции будут подведены 12 декабря 2025 года, в День Конституции Российской Федерации.

Справочно

В 2024 году в Чувашской Республике во всероссийской акции «Большой этнографический диктант» участие приняли более 26 тысяч человек. Всего к нему присоединились более 3,5 млн человек из 170 стран.

Наибольшую активность в 2024 году проявили жители Москвы, Башкортостана, Красноярского и Краснодарского краев, а также Самарской области.

Задания диктанта затрагивали такие темы, как основы государственной национальной политики, роль животного мира в народных верованиях, ключевые исторические события и их восприятие, а также свадебные и семейные обычаи различных народов. Участники получили возможность не только проверить свои знания, но и расширить кругозор, узнав интересные факты о своих соотечественниках.

Средний балл по России в 2024 году составил 69,6 балла. Жители Чувашии показали более высокие результаты — 74,2 балла.

Минкультуры Чувашии.

ФОТО: Дом дружбы народов Чувашии

