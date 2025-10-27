Стартовал приём заявок на второй сезон программы «СВОи в бизнесе»

С 17 по 21 ноября в Чувашской Республике пройдет второй сезон образовательной

программы «СВОи в бизнесе» — проекта, направленного на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, которые хотят начать собственное дело или развить

уже существующее. Программа запущена по инициативе Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Обучение сочетает теоретическую и практическую части. Участники познакомятся с основами предпринимательства, маркетинга и финансов, узнают, как подготовить бизнес-план, выстроить продажи и привлечь клиентов. Особое внимание уделяется живому взаимодействию — встречи с наставниками, действующими предпринимателями и экспертами позволяют участникам сразу применять знания на практике.



Первый поток программы прошел летом этого года и собрал 27 участников, 13 из которых обучались дистанционно, находясь в зоне СВО. Слушатели второго потока программы также получат возможность пройти обучение в очном и дистанционном форматах.

Программа реализуется центром «Мой бизнес», Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашии при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», партии «Единая Россия», «Опоры России» и Корпорации МСП.



Минэкономразвития Чувашии.