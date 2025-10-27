Педагог из Чувашии Наталия Матвеева стала победительницей всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Более 24 тысяч участников со всей России поборолись за победу в пятом юбилейном сезоне проекта «ТопБЛОГ», который реализуется на платформе «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». В число победителей вошла Наталия Матвеева — педагог-психолог и учитель биологии из города Канаш Чувашской Республики.

«ТопБЛОГ» — это уникальная образовательная платформа, где молодые блогеры получают знания, опыт и поддержку для создания социально значимого контента. Образовательный трек «Медиакампус», стартовавший весной 2025 года, собрал десятки тысяч участников, которые за полгода создали собственные медиапроекты и научились менять сообщества с помощью медиа.

Наталия ведет свой блог без сценариев и монтажа — «с первого дубля», чтобы передать настоящие эмоции и живую атмосферу. В ее канале — любовь к природе, рассказы о путешествиях и школьные истории, которые собрали уже более 12 тысяч подписчиков. Особенно ценит блогер отклики от тех, кто благодаря ей впервые решился на поход.

Победную работу Наталия посвятила важной теме — эмоциональному выгоранию педагогов. Как школьный психолог, она предлагает реальные решения для поддержки учителей и сохранения их мотивации.

Победители получают доступ к престижным образовательным курсам и возможностям для дальнейшего роста.

Минцифры Чувашии.