Ко дню 85-летия системы СПО состоялась лекция Общества «Знание» о культурном коде и ценностях России

В Чувашии на базе Чебоксарского профессионального колледжа прошло мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования в нашей стране. Лектором Российского общества «Знание» выступил Николай Иванов, начальник отдела проектной деятельности и государственных программ Минобразования Чувашии. Слушателями проекта Знание.Государства стали преподаватели системы СПО.

Он подчеркнул, что республика по праву гордится историей развития профессионального образования и его традициями, многими поколениями представителей рабочих профессий, целыми трудовыми династиями, которые внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление её промышленного, индустриального потенциала.

Николай Иванов прочитал для слушателей лекцию «Ковчег человечества: роль России в сохранении культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей». В ходе выступления он проанализировал ключевую задачу современного общества — сохранения его нематериальных основ. К ним относятся историческая память, язык и нравственные нормы, которые формируют национальную идентичность и скрепляют социальную ткань. В условиях глобализации, культурного релятивизма и информационного давления эти хрупкие ресурсы подвергаются серьёзной эрозии, что делает их защиту особенно актуальной.

«Для осмысления этой миссии введена система трёх фундаментальных категорий. Культурный код определяется как глубинная система представлений народа о мире, выраженная через язык, нормы поведения и обряды. Духовно-нравственные ценности, такие как честь, долг и справедливость, формируют внутренний мир личности и вектор развития общества. Цивилизационная идентичность проявляется как осознание принадлежности к особому культурно-историческому пространству, для России характеризующемуся объединяющей ролью русского языка и гармонией многообразия», — пояснил Николай Иванов.

В ходе лекции он разъяснил тезис о России как о «ковчеге» — государстве-цивилизации, которое на протяжении своей истории выполняло функцию собирания, удержания и трансляции жизненно важных смыслов. Эта роль подкрепляется историческими примерами, от миссии Кирилла и Мефодия до Победы 1945 года, а также анализом ключевых ценностей, закреплённых в государственной политике: семьи, веры, служения и преемственности поколений.

В заключении Николай Иванов подчеркнул, что сохранение — это не консервация прошлого, а активная деятельность по передаче смыслов будущим поколениям. Это ответственный процесс, требующий личного участия каждого гражданина в изучении истории, поддержании языка и включении в живую культурную традицию. Таким образом, миссия России как «ковчега» рассматривается не как абстрактная метафора, а как практический вызов, обращённый ко всем, кто осознаёт свою роль в защите цивилизационных основ.

Знание.Государство — это просветительский проект Общества «Знание» для государственных служащих с целью повышения их осведомленности об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества.

Лекторами проекта выступают Сенатор РФ, Герой РФ, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Герой России Дамир Юсупов, актер Егор Бероев, политолог Александр Асафов, журналист-международник Федор Лукьянов, разведчик Андрей Безруков, профессор ВШЭ Марат Баширов, блогер и публицист Дмитрий Пучков, министр образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров и многие другие.

Больше информации о проекте можно узнать на сайте Общества «Знание».

