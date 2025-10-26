Уважаемые автомобилисты, дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём автомобилиста!



Именно вы, профессионалы за рулём, день за днём обеспечиваете надёжную, своевременную и безопасную доставку грузов. В любую погоду, в любое время суток вы отправляетесь в рейс, преодолевая сотни километров.



Ваш труд требует не только мастерства, но и огромной ответственности, выдержки, дисциплины и настоящего мужества. За каждым успешным рейсом стоят ваш опыт, бдительность и преданность делу.



Желаю вам крепкого здоровья, безаварийных дорог, чётких маршрутов и тёплого приёма в каждом пункте назначения. Пусть ваша техника служит безотказно, а семья всегда ждёт с любовью и пониманием.



Спасибо вам за ваш непростой, но такой важный труд!

С праздником! С Днём автомобилиста!



А. Пронин, директор «ШумтрансАвто».