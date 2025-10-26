В последнее воскресенье октября в нашей стране отмечают День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Это праздник всех, чья профессия связана с дорогой и заботой о пассажирах. В этом году мы решили уделить внимание водителям школьных автобусов -

людям, ежедневно несущим ответственность за безопасность детей при доставке их в школу и обратно домой. Этот труд заслуживает особого внимания и уважения, ведь от профессионализма водителя зависят спокойствие родителей и благополучие каждого ребенка.

Одним из наиболее опытных водителей школьных автобусов округа является водитель гимназии № 8 Андрей Аркадьевич Антонов, уроженец деревни Нижняя Кумашка. Выбор профессии в молодости произошел спонтанно: после окончания школы вместе с друзьями поступил в ДОСААФ, где освоил вождение. Именно там зародилась любовь к этой специальности, ставшей впоследствии главным занятием всей его жизни.



Специалистом по вождению А.А. Антонова сделала сама жизнь: ещё будучи солдатом срочной службы, он работал водителем в бригаде материально-технического снабжения. После службы устроился на работу в отдел образования города Шумерли, был водителем грузовой машины, занимался перевозками мебели и всем тем, что необходимо для организации учебного процесса.

Он проработал там около 25 лет, после чего был переведен в гимназию, остро нуждавшуюся в опытном сотруднике. Здесь Андрей Аркадьевич трудится уже 7 лет и относится к своей работе с большой ответственностью.



«Андрей Аркадьевич работает водителем уже очень много лет, и за весь период его работы я могу сказать о нем только хорошее. Ответственный, серьезный, надежный, безотказный. Тщательно следит за своим транспортом. За все время работы не было никаких происшествий с его участием», — с гордостью рассказывает о своем сотруднике директор гимназии № 8 Ирина Сасакина.



Каждое рабочее утро Андрея Аркадьевича начинается с прохождения обязательного медицинского и технического осмотра. Затем он отправляется по своему привычному маршруту: Шумерля — Петропавловск — Волга — Верхняя Кумашка — Нижняя Кумашка – Шумерля. Он старается соблюдать расписание и внимательно следить за временем, поскольку дети ждут его именно к определённому моменту. Сейчас на его ответственности находятся 19 учеников, которых он каждое утро привозит в гимназию, а после окончания восьмого урока доставляет домой.



С детьми Андрей Аркадьевич ладит хорошо — говорит, что хулиганов у него нет. Все послушные, аккуратные, не забывают чистить обувь перед тем, как сесть в автобус. А за чистотой автобуса водитель следит постоянно.



Как отмечает А.А. Антонов, профессия водителя требует повышенной ответственности: необходимо постоянно соблюдать правила дорожного движения и следить за техническим состоянием транспортного средства. «Приятно работать в дружном коллективе, возглавляемом грамотным руководителем», — утверждает Андрей Аркадьевич.



В этом году на День учителя А.А. Антонову была вручена Почетная грамота отдела образования Шумерлинского муниципального округа за многолетний добросовестный труд в этой отрасли.

У Андрея Аркадьевича и его супруги Светланы Григорьевны двое взрослых детей. Сын Артём работает фрезеровщиком на Шумерлинском заводе спецавтомобилей, дочь Дарья — в торговой сети «Пятёрочка». Супруга работает кладовщицей в шумерлинском филиале фирмы «Букет Чувашии».



Семья дружно участвует в садово-огородных работах в Нижней Кумашке — там у них есть дом, доставшийся от бабушки Андрея. Помимо этого, А.А. Антонов увлекается пчеловодством, ухаживает за шестнадцатью пчелосемьями. Он занимается этим уже с двухтысячного года, считает, что дело требует тщательного подхода и изучения.



Любимая семья, работа, хобби — не это ли самое главное в жизни? А своим коллегам-водителям в канун праздника Андрей Аркадьевич желает здоровья и зеленого света на дорогах.

Профессии водителя посвятил себя и уроженец деревни Савадеркино Андрей Владимирович Егоров. Трудовую деятельность он начинал в Егоркинской школе водителем грузового автомобиля, после службы в армии работал в организациях Шумерли.



С 2017 года и по настоящее время Андрей Владимирович работает водителем школьного автобуса в Шумерлинской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечает руководство школы-интерната, за время работы он показал себя организованным, дисциплинированным и ответственным работником, что особенно важно при работе с детьми. А.В. Егоров ни разу не нарушал правила дорожного движения, не допускал аварийных ситуаций, умело управляет автотранспортными средствами различной категории и обладает высокой работоспособностью. Коллектив относится к нему с большим уважением.

P.S. В канун профессионального праздника водителей редакция обращалась в разные школы и узнала, что достойных представителей этой профессии у нас немало. Руководители характеризовали своих работников как надежных профессионалов, но сами водители из скромности отказывались от общения с корреспондентом. Надеемся, что о них и о других водителях, работающих в разных сферах, мы расскажем вам уже на следующий профессиональный праздник.

Татьяна Александрова.