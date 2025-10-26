Круглосуточная психологическая поддержка

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО по всем направлениям. Особое внимание уделяется психологической поддержке героев и их близких, чтобы адаптация к мирной жизни проходила быстрее и эффективнее.

Психологическая и социальная помощь ветеранам спецоперации оказывается в рамках проекта «Своиродные.рф». Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники могут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях.



Операторы линии психологической поддержки Министерства обороны круглосуточно и на безвозмездной основе помогают всем обратившимся военнослужащим и членам их семей. Звонить можно в любое время по номеру 8 800 550-67-98.



