Участникам СВО и их семьям полагается ряд льгот и выплат от Соцфонда

Пенсионные льготы:

период участия в спецоперации зачисляется в стаж в удвоенном размере.



Социальные льготы:

ежемесячная денежная выплата,

ежемесячная денежная компенсация по военной травме,

обеспечение техническими средствами реабилитации, в т.ч. с помощью электронных сертификатов и проч.

Поддержка семей:

единое пособие без учета доходов мобилизованного военнослужащего,

единовременная выплата беременной жене мобилизованного,

ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного и т.д.

Благодаря цифровизации ключевые выплаты назначаются автоматически.

Кроме того, с этого года ветераны СВО могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение в центрах СФР. Им доступны сразу несколько профилей реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования (в т.ч. VR-тренажеров и роботизированных систем). При этом государство компенсирует расходы на проезд до центра и обратно практически на всех видах транспорта.



Подробнее узнать обо всех мерах поддержки и условиях их получения можно, обратившись в Отделение Социального фонда в Чувашской Республике.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.