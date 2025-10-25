Участникам СВО и их семьям полагается ряд льгот и выплат от Соцфонда

Пенсионные льготы:
- период участия в спецоперации зачисляется в стаж в удвоенном размере.
Социальные льготы:
- ежемесячная денежная выплата,
- ежемесячная денежная компенсация по военной травме,
- обеспечение техническими средствами реабилитации, в т.ч. с помощью электронных сертификатов и проч.
Поддержка семей:
- единое пособие без учета доходов мобилизованного военнослужащего,
- единовременная выплата беременной жене мобилизованного,
- ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного и т.д.
Благодаря цифровизации ключевые выплаты назначаются автоматически.
Кроме того, с этого года ветераны СВО могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение в центрах СФР. Им доступны сразу несколько профилей реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования (в т.ч. VR-тренажеров и роботизированных систем). При этом государство компенсирует расходы на проезд до центра и обратно практически на всех видах транспорта.
Подробнее узнать обо всех мерах поддержки и условиях их получения можно, обратившись в Отделение Социального фонда в Чувашской Республике.
Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.