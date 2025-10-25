25 Окт

Участникам СВО и их семьям полагается ряд льгот и выплат от Соцфонда

Пенсионные льготы:

  • период участия в спецоперации зачисляется в стаж в удвоенном размере.

Социальные льготы:

  • ежемесячная денежная выплата,
  • ежемесячная денежная компенсация по военной травме,
  • обеспечение техническими средствами реабилитации, в т.ч. с помощью электронных сертификатов и проч.

Поддержка семей:

  • единое пособие без учета доходов мобилизованного военнослужащего,
  • единовременная выплата беременной жене мобилизованного,
  • ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного и т.д. 

Благодаря цифровизации ключевые выплаты назначаются автоматически.
Кроме того, с этого года ветераны СВО могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение в центрах СФР. Им доступны сразу несколько профилей реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования (в т.ч. VR-тренажеров и роботизированных систем). При этом государство компенсирует расходы на проезд до центра и обратно практически на всех видах транспорта.


Подробнее узнать обо всех мерах поддержки и условиях их получения можно, обратившись в Отделение Социального фонда в Чувашской Республике.


Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.

