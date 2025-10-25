Любовь к труду зарождается в детской агролаборатории

В Чувашии ведется активная работа по созданию агролабораторий в учебных заведениях. Основная задача этих лабораторий заключается в знакомстве детсадовцев и школьников с сельскохозяйственным трудом. Открытие специализированных классов и кружков направлено на достижение целей федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В 2024 году в Шумерлинском муниципальном округе был объявлен конкурс на лучшую программу дополнительного образования по агроразвитию дошкольных групп. В нем принимала участие и дошкольная группа «Теремок» Туванской школы, выигравшая грант в размере 150 тыс. рублей на создание агролаборатории.

С момента открытия нового направления обучения дошкольников прошло более 10 месяцев, уже можно подвести промежуточные итоги. Что удалось сделать за этот период? С этим вопросом мы обратились к директору Туванской школы Ирине Геннадьевне Кузьминой, и вот что она нам рассказала:

На средства гранта мы полностью оснастили дошкольную группу: было приобретено необходимое оборудование — микроскопы, муляжи, наборы для опытов, для выращивания растений. Всё это позволило вовлечь в деятельность агролаборатории 8 из 17-ти детей с четырёх до семи лет. Остальные малыши пока не подходят по возрасту.

Нашим советником по всем вопросам является индивидуальный предприниматель Денис Германович Харитонов, возглавляющий фермерское хозяйство на территории Туванского поселения. Чем же занимаются ребята? Под руководством воспитателя Галины Александровны Арюхиной они ставят опыты, выращивают растения. Мы выделили для них небольшой участок на территории нашей школы. В этом году они вырастили рассаду — посеяли семена, поливали и увидели результаты своего труда — то, что можно получить из маленьких зёрнышек и семян. Детям это очень интересно. Радует, что в процесс активно вовлечены и родители.

В наборе предметов для агролаборатории уже были фартучки и нарукавники. Родителям всё это так понравилось, что они добавили к спецодежде еще и футболки. Переодеваясь до начала занятий в специальную одежду, дети чувствуют особый настрой и учатся ценить свой труд.

Создание агролаборатории оказалось верным решением, которое заинтересовало и детей, и родителей, и педагогов. Уверены, что полученный опыт позволит ребятам приобрести полезные знания и практические умения, востребованные как в обычной жизни, так и при выборе профессии в сфере сельского хозяйства.

Татьяна Александрова.