Спортивные кадры для села и малых городов

Кабинет Министров Чувашии поддержал проект постановления, направленного на привлечение кадров в сферу физической культуры и спорта в малых населенных пунктах (с населением до 50 тысяч человек). Проект инициирован Минспорта Чувашии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Программа «Земский тренер» начнет действовать с 1 января 2026 года. Участвовать в ней смогут действующие специалисты с высшим или средним профессиональным образованием в сфере физкультуры и спорта, а также студенты последних курсов вузов и ссузов, обучающиеся по спортивным специальностям (при наличии ходатайства от их учебного заведения).



Право на единовременную выплату получат победители специального конкурсного отбора. При этом победитель конкурса обязуется проработать в организации физкультуры и спорта малого населенного пункта не менее 5 лет, а власти предоставляют единовременную выплату и гарантированное рабочее место. Специалист дает согласие на переезд в населенный пункт, в котором имеется вакансия.



Финансирование программы будет осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов.



По информации cap.ru.