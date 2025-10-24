Как помочь школьнику пережить возрастной кризис?

Ваша дочь покрасила волосы в зеленый, начала грубить и скатилась в учебе. Ваш сын постоянно залипает в телефоне, забросил спорт и одевается во все черное. Стоит ли волноваться из-за этих и других проявлений подросткового кризиса?



Подростковый кризис – это период, когда ребенок переходит от детства к взрослой жизни. В это время он ищет себя, учится быть ответственным и строить отношения, особенно с противоположным полом. Подростки часто переживают перепады настроения, становятся раздражительными, могут агрессивно реагировать на мелочи, их поведение становится непредсказуемым.



Этот кризис наступает у всех по-разному, обычно в возрасте от 10 до 17 лет. В это время организм подростка активно меняется, и он начинает иначе воспринимать мир. Как пройдет этот период, зависит от друзей, школы, семьи и … соцсетей. Чтобы помочь ребенку его пережить, родителям, учителям и психологам нужно проявить понимание и поддержку.



Родителям стоит признать, что ребенок взрослеет, и относиться к нему с уважением. Создайте атмосферу поддержки и понимания, дайте ему больше свободы и ответственности. Избегайте жестких запретов. Поддерживайте открытый диалог.

Поддержка семьи и школы очень важна для того чтобы подросток успешно прошел этот кризис и адаптировался к новым условиям.



А. Лушина, педагог-психолог школы № 3.