Выбран лучший участковый республики

Как сообщило МВД по Чувашии, победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025» стал старший лейтенант полиции Михаил Обломов из межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский».

Михаил служит в полиции 5 лет, сейчас обслуживает участок, на котором проживают около 4 тысяч человек.



Кстати, в 2024 году старший лейтенант Обломов тоже довольно успешно участвовал в конкурсе – победил в муниципальном этапе и стал вторым в республиканском.

Теперь народный участковый Чувашии будет представлять республику на заключительном, федеральном, этапе конкурса, который пройдет в ноябре.



Подготовила Н. Владимирова.