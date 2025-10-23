Рабфак как веяние времени

В истории народного образования Чувашии особенно выделяется период 1920—1930 гг., так как именно в это время стала активно формироваться новая система образования. Руководство республики проводило планомерную работу по открытию учебных заведений, отвечающих главному требованию времени – ликвидации неграмотности и повышению образовательного уровня населения. К ним относились высшие учебные заведения, советско-партийная школа,

школа колхозной молодежи, техникумы и рабочие факультеты.

Чувашский рабочий факультет (рабфак), созданный в Чебоксарах в декабре 1921 г., стал одним из важных звеньев в процессе подготовки молодежи Чувашии к поступлению в высшие учебные заведения. В первые годы на рабфак принимались только жители Чувашской автономной области по направлению областного и уездных комитетов комсомола, но уже с 1925 г. стали зачисляться и уроженцы Чувашской автономной области, проживавшие за ее пределами. Поступающие в Чувашский рабфак могли выбрать одно из двух отделений: техническое или биологическое.

Учитывая растущие потребности в сельскохозяйственных, инженерно-технических, педагогических и других кадрах, в 1930 г. рабочий факультет был реорганизован. Согласно документам, к этому моменту сотрудниками рабфака было подготовлено 349 человек для поступления в вузы республики.



30 октября 1930 г. решением бюро Чувашского обкома ВКП(б) Чувашский рабочий факультет был ликвидирован. На его базе были созданы три самостоятельных рабфака: сельскохозяйственный с дневным обучением 400 человек, прикрепленный к Нижегородскому сельхозинституту, педагогический в Чебоксарах, индустриально-технический дневного обучения 120 человек в Алатыре, с последующим переводом его в Шумерлю. Кроме того, были открыты вечерние рабфаки в Алатыре на 100 человек, в Чебоксарах — сельскохозяйственный на 40 человек и педагогический на 40 человек. Параллельно осенью 1930 г. в Чебоксарах был организован дневной медицинский рабочий факультет как филиал нижегородского, с контингентом обучающихся 120 человек, вечерний сельскохозяйственный рабфак на 90 человек, а число учащихся вечернего педагогического рабфака было доведено до 210 человек.



Эффективность и востребованность работы рабфаков позволили к середине 1930-х создать в республике их разветвленную сеть, что дало возможность охватить подготовкой значительную часть молодежи Чувашии. Так, согласно списку профессиональных учебных заведений Чувашской АССР на 1935—1936 учебный год для поступления в высшие учебные заведения было обязательным завершение курса обучения в рабфаке. Срок обучения в каждом составлял 4 года, а для поступления требовалось образование в объеме 5-7 классов. Возрастной порог для педагогических рабфаков устанавливался от 15 до 20 лет, для остальных – 17 лет.



В период существования рабфаки не только отвечали за подготовку абитуриентов для высших учебных заведений Чувашии, но и активно занимались вовлечением их в общественную и культурно-просветительскую жизнь республики. К 1941 г. необходимость в рабочих факультетах отпала, поскольку была значительно расширена сеть средних специальных учебных заведений, позволявших получить полноценное образование. Поэтому к началу Великой Отечественной войны рабфаки прекратили существование. За 20 лет активной деятельности они подготовили около 2 тысяч человек. Среди воспитанников рабфаков Чувашии – партийные работники, специалисты народного хозяйства, деятели искусства и науки, военачальники, активные участники социалистических преобразований в республике.



Л. Афанасьева, ГАСИ Чувашии.