Круглосуточно готовы прийти на помощь

Служба медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии 23 октября отметила 30-летний юбилей

Началом организации службы скорой медицинской помощи в Шумерле можно считать распоряжение главного врача Шумерлинской рабочей больницы М.Г. Чурина от 09.09.1931 г.,

где расписан порядок оказания скорой медицинской помощи. С этого момента «точно регистрировались случаи оказания первой медицинской помощи, как в амбулатории, так и при вызовах на дом» по соответствующей форме.

Служба скорой медицинской помощи в первое время состояла в штате амбулатории. На вызовы выходил любой медработник, работавший в это время в лечебном учреждении по графику. В те годы медицинские работники ходили на вызовы пешком. Нуждающимся необходимую медицинскую помощь оказывали только в рабочее время, т.е. с 8.00 до 18.00 часов.

В 1934 году скорая медицинская помощь числилась в составе районной поликлиники, где занимала свое помещение. Это была небольшая комната с необходимым инвентарем, аппаратурой и инструментами и медикаментами. С 1947 года в распоряжении службы скорой помощи имелся транспорт, в том числе три автомашины скорой помощи и три лошади. Вызовы обслуживали 2 бригады.



Позже наша станция скорой медицинской помощи расположилась в здании редакции шумерлинской газеты. В 1983 году закончилось строительство нового типового здания для Шумерлинской городской станции скорой помощи, которое стало функционировать с 1 января 1984 года. В типовом гараже базировались уже 8 санитарных автомобилей, здание отапливается автономной котельной.



На сегодняшний день все подстанции республики объединены в единую Службу скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Наша подстанция значительно преобразилась и только в лучшую сторону — это и свежий ремонт, и новые автомобили, и современное оснащение, и комфортные условия для всех сотрудников. К нам присоединены Порецкий и Красночетайские ПВР. Все вместе мы дружный коллектив, несмотря на расстояние. Благодаря грамотному управлению централизованной диспетчерской службы выполняются все поставленные функциональные задачи.

Когда я пришла работать на нашу подстанцию в 2003 году после медицинского колледжа и года работы в ФАПе, меня встретил и принял сплоченный коллектив, состоявший из врачей, фельдшеров и водителей с большим стажем. Работать на скорой помощи было моей мечтой, и мечта эта сбылась. Это сейчас наставничество оплачивается, а в то время оно было само собой разумеющимся и негласным. Нас, молодых специалистов, словно принимали в семью — помогали, поддерживали, учили. Каждый был наставником, другом и примером того, к чему надо стремиться и как нужно работать.



Внутренняя дружественная и доброжелательная атмосфера сплачивала всех. Это и общие мероприятия, КВНы, демонстрации и традиции празднования вне работы Дня медицинского работника, Нового года и др. Это душевные разговоры в перерывах между вызовами за кружкой чая. Это то, что запоминается на всю жизнь и вызывает улыбку и тепло в сердце. И ты понимаешь, что не только здесь работаешь, а живешь.



Большой вклад в формирование внутреннего климата и общего настроя в работе коллектива вносили руководители — главные врачи и заведующие подстанцией. За прошедшие годы ими были Георгий Иванович Шепелев, Григорий Семенович Тарабашкин, Иван Васильевич Кушман, Владимир Григорьевич Кузнецов, Петр Семенович Семенов, Юрий Гаврилович Лукин, Надежда Васильевна Гогина, Алевтина Николаевна Иванова, Мария Александровна Максимова, Владимир Алексеевич Мурашкин.



В настоящее время заведующей является Алена Ивановна Яковлева. Она продолжает поддерживать и направлять весь коллектив к профессиональным и творческим достижениям. Мы вместе поддерживаем традиции нашей подстанции, стремимся к новому, интересному и делаем нашу жизнь на скорой лучше.



Местонахождение нашей подстанции в городе знают все жители — улица Щербакова, дом 5. Это уютный зеленый двор, окруженный березами и туями, всегда горящий в окнах свет… Здесь круглосуточно готовы прийти на помощь не только профессионалы своего дела, но и просто хорошие люди. И мы ежедневно идем сюда, на любимую работу, с радостью и удовольствием.



В. Никитина, фельдшер подстанции СМП.

Вой сирены. Дом. Подъезд.

На груди мой красный крест.

Боль. Лекарство. ЭКГ.

Через час с тобой мы где?

Ночь и звёздный небосвод.

Лес. Туман и поворот.

Крик. Слегка еще кровит.

Бинт. Система. Чуть частит.

Свет. Приёмник. Суета.

Мы свободны. Красота.

Звуки музыки. Молчим.

Кофе? Да. И снова мчим.

Резь в глазах и клонит в сон,

Но нас ждут она и он.

Звук. Опять кричит планшет.

Посмотри, какой рассвет…

АЗС. И пересменка.

В бардачке чьи печеньки?

Смех. А кофе? Ах, ну да…

Завтра в ночь. А ты когда?







