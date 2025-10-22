Школьники примерили профессии

На прошлой неделе в Шумерлинском политехническом техникуме было многолюдно – здесь проводились мероприятия проекта «Билет в будущее». Этот проект, реализуемый в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», направлен на профессиональную ориентацию школьников 6-11-х классов.

Например, площадка по компетенции «Кирпичная кладка» принимала учеников школ № 2 и № 6. Наставники, эксперты по компетенции, мастера производственного обучения М.А. Шелопаева и М.Г. Каменева проводили профессиональные пробы, демонстрируя все приемы укладки кирпича, а учащиеся осваивали навыки работы с кирпичом и раствором, укладывания конструкций. Школьники продемонстрировали базовые навыки каменной кладки и уверенное обращение с инструментами. Итоговый результат — фрагмент стены в 1,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов с применением способов кладки.



«Мне очень понравилась деятельность, которой я занимался на профессиональной пробе! Это было невероятно интересно и познавательно. Я с большим энтузиазмом погрузился в задачи и почувствовал, что хочу узнать об этой профессии гораздо больше, чтобы понять, как я могу развиваться в этом направлении», — поделился впечатлениями Арсений Лимонов из школы № 2. «Проект «Билет в будущее» помогает людям сделать первые шаги в мире современных технологий, а также вдохновляет на выбор будущей профессии», — считает Роман Савуков из школы № 6.

Провели профессиональную пробу и по компетенции «Слесарь по ремонту автомобилей». Два десятка школьников смогли за два дня почувствовать себя настоящими автомеханиками. И это были не просто экскурсии, а самая что ни на есть практика: под руководством опытного наставника П.В. Кирюшина ребята осваивали слесарный инструмент — от гаечных ключей до специализированного оборудования, пробовали выполнять сборку и разборку механизмов, узнали об устройстве автомобиля изнутри.



«Было классно! «Билет в будущее» — это отличный шанс для школьников примерить профессию на себя, понять, насколько она подходит, и принять осознанное решение о своем профессиональном пути», – говорит ученик школы № 6 Глеб Мартынов.

Профессия кондитера в настоящее время приобретает особую значимость. Это не просто приготовление сладостей, а настоящее искусство, требующее таланта, мастерства и безграничной фантазии.



В рамках профессиональной пробы учащиеся получили задания по приготовлению пирожных «Буше». Участники научились работать с мерными инструментами, соблюдать технологию приготовления теста и рецептуры, работать с кондитерским мешком, украшать пирожные, готовить крема. Даже в рамках одного рецепта каждый ученик мог проявить свою индивидуальность в украшении пирожных, используя разные цвета, узоры, декоративные элементы. Все участники успешно справились с заданиями.



«Наш наставник – настоящий профессионал, делилась своим опытом и секретами. Мне понравилось, что мы не только учились готовить, но и получили возможность проявить креатив, учились работать в команде», — рассказывает Екатерина Иванова из школы № 2.



