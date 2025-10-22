Добровольцы помогают бойцам

Серебряные волонтеры, люди старшего возраста с энтузиазмом присоединились к благотворительной акции «Рюкзак в госпиталь». Эта инициатива направлена на поддержку наших военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях.



В каждый рюкзак заботливо укладываются средства личной гигиены, теплые носки, влажные салфетки, чай, сладости, а также письма и открытки с пожеланиями от земляков. «Хотим показать нашим ребятам, что мы помним о них, гордимся ими и ждем их домой здоровыми, – делятся участники акции. — Каждая вещь, каждое доброе слово – это частичка нашей поддержки, нашего уважения к их мужеству и самоотверженности».



Шумерлинский КЦСОН.

Поисковики отряда «Возрождение» продолжают помогать бойцам специальной военной операции. За это их поблагодарила руководитель группы поддержки ребят «Своих не бросаем» В.Н. Долгова: «Большая благодарность студентам и педагогам Шумерлинского политехнического техникума за сплетенный костюм лешего и 50 браслетов выживания. Благодарим за помощь и поддержку наших бойцов! Спасибо за понимание и содействие».



Шумерлинский ПТТ.

Коллектив детского сада № 15 «Сказка» во главе с руководителем Натальей Илейчевой активно сотрудничает с волонтерским движением «Шумерля. Помощь СВОим», изготавливая маскировочные костюмы.



Н. Сергеева.