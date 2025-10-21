Работники комбината автофургонов, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, хорошо знакомы с Евгенией Александровной Калегановой. Без малого 10 лет она возглавляет первичную ветеранскую организацию предприятия, а это значит, почти с каждым из пятисот своих ветеранов встречалась: с кем-то необходимо было просто поговорить по душам, кому-то оказать ту или иную помощь, кого-то поздравить с юбилеем.

21 октября председатель Совета ветеранов комбината автофургонов Евгения Александровна Калеганова отмечает юбилейную дату.



Ее детство пришлось на суровые военные и послевоенные годы. Выпускница Языковской школы пошла по стопам родителей, продолжив образование сначала в педучилище в Мордовии, затем – в Саратовском педагогическом университете. В Шумерлю она приехала в 1965 году.

Первые четыре года трудовой деятельности прошли в Шумерлинской школе-интернате. Далее в трудовой книжке Е.А. Калегановой, отучившейся в Чебоксарском планово-экономическом техникуме, появилась новая запись о приеме на работу техником по учету кадров Шумерлинского ЭТУС. Именно там ею был приобретен ценный опыт по защите интересов коллег в качестве председателя профкома узла связи.



Новым этапом трудовой биографии стал прием на работу нормировщицей в цех № 2 комбината автофургонов. Работу Евгения Александровна всегда успешно совмещала с общественной нагрузкой: была секретарем парторганизации, вела школу коммунистического труда. Работницу с активной жизненной позицией, конечно же, очень быстро заметили и в 1984 году предложили должность инструктора по соцсоревнованию в профсоюзном комитете. Спустя пять лет Е.А. Калеганова была назначена на должность заместителя председателя профкома по жилищно-бытовым вопросам. На заслуженный отдых вышла в 1996 году.



В составе городского Совета ветеранов Евгения Александровна работает с 2002 года. Наряду с другими ветеранами она проявляет активное неравнодушие к истории малой родины и судьбе будущих поколений. Во время регулярных встреч со школьниками в историко-краеведческом музее она вспоминает свое детство, опаленное войной, рассказывает о том, как приближали День Победы в тылу. К воспитательной работе с молодежью лидер ветеранского движения комбината автофургонов привлекает и своих бывших коллег. Так, по инициативе Совета ветеранов комбината автофургонов стало традицией проведение в музее уроков мужества, во время которых рассказывается о вкладе заводчан в Великую Победу.



Работа ветеранской организации комбината автофургонов заметна не только на уровне предприятия, города, но и республики. Яркое тому подтверждение – диплом третьей степени Республиканского смотра-конкурса в номинации «Промышленные предприятия», полученный в 2020 году.



С юбилеем, уважаемая Евгения Александровна! Крепкого вам здоровья, активного долголетия и всех благ!



Совет ветеранов г. Шумерли, городской историко-краеведческий музей.