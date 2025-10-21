Минсельхоз Чувашии объявляет о старте нового отбора на предоставление субсидий на выращивание и откорм КРС

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики проводит отбор получателей субсидии на возмещение части затрат на выращивание и откорм крупного рогатого скота не старше 24 месяцев.

Срок приема заявок начинается 20 октября и продолжается до 26 октября 2025 года включительно, вплоть до 23:59.

Получить средства могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Общий объем финансирования по данному направлению составляет 13,4 млн рублей.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке на 1 килограмм живого веса выращенного и откормленного крупного рогатого скота не старше 24 месяцев, направленного на убой на собственную переработку и (или) реализованного на убой юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, в текущем финансовом году.

Дополнительные условия и требования к заявкам представлены на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке.

Минсельхоз Чувашии.