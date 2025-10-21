Как террористы вербуют детей в интернете

Похожие записи '
21 Окт
Минсельхоз Чувашии объявляет о старте нового отбора на предоставление субсидий на выращивание и откорм КРС
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики проводит отбор...
19 Окт
Обезопасьте себя за пару минут
Мошенники используют схему с сим-картами, чтобы получить доступ к...
18 Окт
В Шумерлинском КЦСОН работает координационный центр
На базе Шумерлинского КЦСОН активно функционирует координационный центр,...
18 Окт
Пособие по беременности и родам выплачено 24 студенткам
Государственная мера поддержки в рамках национального проекта «Семья»...
17 Окт
Сезонные полевые работы завершились успешно
По оперативным данным на 14 октября, сельскохозяйственные предприятия и КФХ...