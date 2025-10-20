Телефонные звонки становятся удобнее: от текста к голосу и обратно

Цифровая экосистема МТС сообщила о расширении функционала голосовых вызовов для абонентов. Для ее абонентов стала доступна функция «Звонок в чат», при которой входящий звонок мгновенно переводится в текст, а письменные ответы пользователя звонящему — в голосовой формат. Теперь пользователи в случаях, когда нет возможности поговорить с собеседником устно, могут отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений.

Сервис работает следующим образом: если пользователь отклоняет звонок, ему приходит пуш-уведомление от приложения «Мой МТС», предлагающее перейти в чат с абонентом. Голосовой помощник берет на себя общение, предлагая варианты ответов, соответствующие контексту. Пользователь может выбрать готовый ответ или написать свой.

Кроме того, любой входящий и исходящий голосовой вызов теперь можно записать и сохранить в формате аудиозаписи и текстовой расшифровки. Согласно статистике, многие абоненты делают рукописные или телефонные заметки во время разговора, чтобы не забыть важную информацию: 63% абонентов предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% абонентов записывают детали разговоров от руки на бумагу. Женщины чаще мужчин делают заметки — среди них 66% предпочитают записывать детали, а среди мужчин таких 57%. Также исследование показало, что россияне не только записывают важные детали беседы, но и описывают свои чувства и переживания. Почти четверть абонентов делают заметки о своих эмоциях во время разговора — больше всего к этому склонны люди в возрасте 26-35 лет (28%), а меньше всего — 46-55 (всего 16%).

Сервис «Интеллектуальная запись разговора» теперь позволит не отвлекаться на написание заметок во время звонка и возвращаться к деталям беседы в любой момент. Все разговоры сохраняются автоматически в приложении, а ненужные записи пользователь может самостоятельно удалить в приложении в разделе «Звонки». Функция работает на всех моделях смартфонов и кнопочных телефонов.

«Мы постоянно работаем над созданием комфортной цифровой среды, внедряя инновационные решения. Эти инновации приносят значительную пользу в том числе слабослышащим пользователям, делая телефонное общение для них доступным», — сказал директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Использовать новый функционал звонков жители Чувашии могут при общении с абонентами всех операторов связи.

Минцифры Чувашии.