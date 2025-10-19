От всей души поздравляю вас с Днем отца!

Отец – глава семьи, опора для своих любимых и родных.

Каждый отец должен быть примером ответственности, целеустремленности, трудолюбия для своих детей. Он – защитник своей семьи, на его плечах лежит забота о благополучии близких. Папы учат сыновей и дочерей быть самостоятельными, поддерживают в трудные моменты, помогают освоить новое дело и достичь поставленных целей.

В Чувашии продвижению института отцовства уделяется особое внимание. В рамках деятельности Совета отцов более 5 тысяч мужчин вовлечены в проекты и инициативы, направленные на укрепление семейных традиций, развитие патриотизма и здорового образа жизни.

Особенно значимо отметить вклад тех отцов, кто сегодня находится вдали от дома, отстаивая интересы нашей Родины. Их самоотверженность и героизм вызывают глубокое восхищение и признательность каждого жителя нашей республики. Проявленные ими на деле решительность и отвага являются для подрастающего поколения примером мужества, стойкости и верности Родине.

Каждый мужчина, выполняющий родительские обязанности, достоин уважения и благодарности. Ведь именно ваше терпеливое наставничество помогает детям расти сильными духом людьми и достойными гражданами великой страны.

Искренне желаю каждому отцу крепкого здоровья, сил и энергии, семейного счастья, успехов во всем!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.