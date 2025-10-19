Уважаемые работники пищевой промышленности и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!



Пищевая отрасль Шумерлинского округа сегодня – это предприятия малого и среднего бизнеса, продукция которых завоевала признание и доверие потребителей как внутри, так и за пределами округа. Широкий, разнообразный ассортимент выпускаемой продукции, хорошее качество и приемлемые цены – основные составляющие успеха.



За всем этим стоит ежедневный кропотливый труд работников пищевой промышленности, предприятий общественного питания. Благодаря вам решается одна из самых насущных задач – обеспечение населения продуктами питания. Уверена, что опыт, высокая квалификация, верность профессии, добросовестный труд и в дальнейшем помогут вам развивать пищевую отрасль, осваивать новые рынки сбыта, добиваться высоких производственных показателей.

Благодарю вас за ответственное отношение к работе, мастерство и любовь к профессии, умение вкладывать душу в своё дело.



Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, вдохновения и дальнейших успехов в труде!



Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.