Уважаемые работники пищевой промышленности и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Пищевая отрасль Шумерлинского округа сегодня – это предприятия малого и среднего бизнеса, продукция которых завоевала признание и доверие потребителей как внутри, так и за пределами округа. Широкий, разнообразный ассортимент выпускаемой продукции, хорошее качество и приемлемые цены – основные составляющие успеха.
За всем этим стоит ежедневный кропотливый труд работников пищевой промышленности, предприятий общественного питания. Благодаря вам решается одна из самых насущных задач – обеспечение населения продуктами питания. Уверена, что опыт, высокая квалификация, верность профессии, добросовестный труд и в дальнейшем помогут вам развивать пищевую отрасль, осваивать новые рынки сбыта, добиваться высоких производственных показателей.
Благодарю вас за ответственное отношение к работе, мастерство и любовь к профессии, умение вкладывать душу в своё дело.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, вдохновения и дальнейших успехов в труде!
Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.