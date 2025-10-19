Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства!



Сегодня профессиональный праздник тех, кто своим трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети. Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был почетным и всегда ценился обществом. Благодаря вам, дорожникам, создаются достойные условия для жизни каждого человека.



Выражаю особую благодарность ветеранам отрасли, внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного комплекса Шумерлинского округа, и, конечно, тем, кто сегодня уверенно продолжает их дело.



Работники дорожного хозяйства неоднократно доказывали, что умеют работать профессионально, они сумели сохранить существующие дороги и поддерживают их состояние в настоящее время на должном уровне.



Желаю вам доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях! Пусть ровные и гладкие дороги ведут к достижению целей, к заветным мечтам.



Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.