Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства!
Сегодня профессиональный праздник тех, кто своим трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети. Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был почетным и всегда ценился обществом. Благодаря вам, дорожникам, создаются достойные условия для жизни каждого человека.
Выражаю особую благодарность ветеранам отрасли, внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного комплекса Шумерлинского округа, и, конечно, тем, кто сегодня уверенно продолжает их дело.
Работники дорожного хозяйства неоднократно доказывали, что умеют работать профессионально, они сумели сохранить существующие дороги и поддерживают их состояние в настоящее время на должном уровне.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях! Пусть ровные и гладкие дороги ведут к достижению целей, к заветным мечтам.
Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.