Обезопасьте себя за пару минут

Мошенники используют схему с сим-картами, чтобы получить доступ к «Госуслугам» и другим онлайн-сервисам. Потом воруют деньги, пишут от вашего имени в соцсетях и мессенджерах или вешают на вас кредит…



С 1 сентября 2025 года можно устанавливать запрет на заключение новых договоров об оказании услуг связи. Сервис запущен в рамках нацпроекта «Экономика данных».



Заходите на «Госуслуги», выбирайте «Профиль», затем «Сим-карты», нажимаете «Установить запрет» — и всё. Запрет действует уже через сутки. Если не хотите делать это онлайн, то можно в любом МФЦ Чувашии. Нужны паспорт и СНИЛС.



Минцифры Чувашии.