Пособие по беременности и родам выплачено 24 студенткам

Государственная мера поддержки в рамках национального проекта «Семья» направлена на обеспечение социальной защиты будущих матерей, получающих образование.

Право на получение пособия имеют студентки и аспирантки очной формы обучения в вузах, колледжах, училищах, техникумах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. При этом не имеет значения, обучаются они на бюджетной или платной основе. Пособие также доступно для иностранных студенток и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России.



Для получения пособия потребуются медицинская справка, подтверждающая факт беременности, и справка из учебного заведения, удостоверяющая обучение на дневном (очном) отделении. Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Чувашской Республике по месту жительства или в любом многофункциональном центре.



Размер пособия зависит от продолжительности отпуска по беременности и родам и составляет 78479 рублей при стандартном сроке отпуска в 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после) и 87448 рублей при осложненных родах (отпуск 156 дней: 70 дней до и 86 после).



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.