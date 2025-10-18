18 Окт

Полезные рекомендации для пожилых владельцев недвижимости

  1. Права на недвижимость должны быть зарегистрированы в Росреестре
    Документы на недвижимость, которые были получены 20-25 лет назад, имеют юридическую силу, но сейчас необходимо подтвердить свои права на квартиру, дом или земельный участок в Росреестре. Для этого можно обратиться в любой офис МФЦ со старыми документами и зарегистрировать свои права.
    Какие документы считаются старыми? Это госакты, справки о выплате пая, договоры купли-продажи, удостоверенные БТИ или нотариусом, договоры передачи (приватизации) и т.д.
    Если у вас есть свидетельство о регистрации или выписка из ЕГРП или ЕГРН, то повторно регистрировать не надо.
  2. Свою недвижимость можно защитить от мошенников
    Для этого достаточно подать в МФЦ специальное заявление о запрете сделок без личного участия. С этого момента никто по доверенности не сможет продать вашу недвижимость. Только вы сами при личном обращении.
    Внесите в базу ЕГРН электронную почту для того чтобы отслеживать все изменения с объектом недвижимости. Можно указать почту ваших детей, тогда они смогут получать сообщения и вовремя предотвратить мошеннические действия.
  3. Лучше завещание, чем договор дарения
    Не заключайте договор дарения на жилье, если вы рассчитываете жить в нем до конца своей жизни. Если вы подарите квартиру, то новый собственник в любой момент может вас выселить и продать жилье постороннему лицу. Лучше составить нотариальное завещание или заключить договор ренты.
  4. Установите границы
    Проведите межевание на своем земельном участке, если границы еще не установлены. Это позволит избежать многих проблем с соседями, с оформлением наследства и т.д. Тот, у кого проведено межевание, имеет больше шансов на победу в судебных разбирательствах.

