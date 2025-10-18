Полезные рекомендации для пожилых владельцев недвижимости

- Права на недвижимость должны быть зарегистрированы в Росреестре
Документы на недвижимость, которые были получены 20-25 лет назад, имеют юридическую силу, но сейчас необходимо подтвердить свои права на квартиру, дом или земельный участок в Росреестре. Для этого можно обратиться в любой офис МФЦ со старыми документами и зарегистрировать свои права.
Какие документы считаются старыми? Это госакты, справки о выплате пая, договоры купли-продажи, удостоверенные БТИ или нотариусом, договоры передачи (приватизации) и т.д.
Если у вас есть свидетельство о регистрации или выписка из ЕГРП или ЕГРН, то повторно регистрировать не надо.
- Свою недвижимость можно защитить от мошенников
Для этого достаточно подать в МФЦ специальное заявление о запрете сделок без личного участия. С этого момента никто по доверенности не сможет продать вашу недвижимость. Только вы сами при личном обращении.
Внесите в базу ЕГРН электронную почту для того чтобы отслеживать все изменения с объектом недвижимости. Можно указать почту ваших детей, тогда они смогут получать сообщения и вовремя предотвратить мошеннические действия.
- Лучше завещание, чем договор дарения
Не заключайте договор дарения на жилье, если вы рассчитываете жить в нем до конца своей жизни. Если вы подарите квартиру, то новый собственник в любой момент может вас выселить и продать жилье постороннему лицу. Лучше составить нотариальное завещание или заключить договор ренты.
- Установите границы
Проведите межевание на своем земельном участке, если границы еще не установлены. Это позволит избежать многих проблем с соседями, с оформлением наследства и т.д. Тот, у кого проведено межевание, имеет больше шансов на победу в судебных разбирательствах.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.