В Шумерлинском КЦСОН работает координационный центр

На базе Шумерлинского КЦСОН активно функционирует координационный центр, занимающийся вопросами поддержки семей участников спецоперации. Он стал опорой для большинства людей, обращающихся за помощью и консультациями.

Каждое обращение, поступающее в центр, рассматривается с максимальным вниманием. «Мы понимаем, что каждая семья сталкивается с уникальными вызовами. Наша задача – обеспечить их необходимыми знаниями и ресурсами, чтобы они смогли получить поддержку, на которую имеют право», — отмечает директор КЦСОН Елена Волкова.



Еще одной важной частью работы является социальное сопровождение. «Каждый из нас понимает, что поддержка должна быть комплексной, — говорит заведующая отделением Елена Юсупова. — Мы работаем не только с документами, но и с чувствами людей, а это требует особого подхода и терпения».



Координационный центр продолжает выполнять свою миссию по поддержке тех, кто оказался в непростой ситуации. Здесь готовы помочь каждому. По вопросам оказания социально-психологической поддержки семьям военнослужащих можно обратиться с 08:00 до 17:00 по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9; телефоны: +7(83536)2-69-11, 2-91-27, 2-00-84.



Шумерлинский КЦСОН.