Шаг к здоровью сделан многими жителями республики

Подошел к концу проект «Шаг к здоровью», инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым. Основная цель проекта — сделать профилактику доступной каждому жителю, независимо от места проживания. В рамках проекта на улицах городов и сел республики работали пункты здоровья, в которых можно было пройти базовые обследования, сделать флюорографию и маммографию, а также получить консультации медицинских специалистов.



С начала реализации проекта в пунктах здоровья прошли обследование 69917 человек, из них у 25 % выявлено высокое артериальное давление, у 22,9 % — повышенный уровень холестерина в крови, 12,6 % имеют повышенный уровень глюкозы в крови, 40,7 % обследованных имеют избыточную массу тела и ожирение, 1,2 % пациентов имеют повышенное внутриглазное давление.

По результатам осмотра у терапевтов и узких специалистов более 22 тысяч пациентов получили направления на дополнительные обследования.



За время проведения проекта впервые выявлено 1570 случаев заболеваний, из них 1032 случая артериальной гипертонии, 220 случаев сахарного диабета, 25 случаев злокачественных новообразований. Это не просто статистика, а реальная возможность спасти жизни и подарить людям шанс на полноценную и здоровую жизнь благодаря своевременной диагностике и началу необходимого лечения.



«Мы видим большую самоотдачу от этой важной инициативы Олега Алексеевича, поэтому проект «Шаг к здоровью» будет возобновлен уже следующим летом. А пока рекомендую не откладывать заботу о своем здоровье и пройти диспансеризацию уже сейчас. Записаться на обследование можно в поликлинике по месту жительства», — отмечает министр здравоохранения республики Лариса Тарасова.



Минздрав Чувашии.