Сезонные полевые работы завершились успешно

По оперативным данным на 14 октября, сельскохозяйственные предприятия и КФХ Шумерлинского муниципального округа успешно завершают сезонные полевые работы, демонстрируя впечатляющие результаты.

Скошено и обмолочено 6044 га зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна составил 16202 тонны (на 31 % больше уровня прошлого года). Лидерами по валовому сбору зерна стали агрофирма «Куснар» и ИП Мазумдер – 6343 тонны, СХПК «Комбинат» – 2944 тонны и Вурнарский мясокомбинат – 4801 тонна.



Урожайность зерновых в среднем достигла 26,8 ц/га. Рекордных показателей добились хлеборобы ООО «Приволье» – 35 ц/га, Вурнарского мясокомбината – 32 ц/га, агрофирмы «Куснар» и ИП Мазумдер – 29,7 ц/га. В СХПК «Комбинат» урожайность составила 21,3 ц/га, в КФХ Самарин – 20 ц/га.

Картофеля собрано 225 тонн с площади 11 га, урожайность — 204 ц/га. Также завершена уборка кукурузы на силос с 39-ти га и рапса с 47-ми га.



На корм сельскохозяйственным животным заготовлено 581 тонна сена (100 % к плану), 1300 тонн сенажа (108 % к плану). На 1 условную голову заготовлено грубых кормов 22,7 ц кормовых единиц.

Под урожай 2026 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 2045 га (88 % к уровню 2025 года). Наибольшие площади засеяны ИП Мазумдер, СХПК «Комбинат», Вурнарский мясокомбинат. Зяби поднято 3500 га (на уровне предыдущего года). Работы продолжаются.

Результаты отчетного периода демонстрируют высокую эффективность сельскохозяйственных предприятий и КФХ Шумерлинского округа, а также грамотную организацию полевых работ.



