«Профразвитие»: онлайн-курсы для молодежи Чувашии

Всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представил новую серию онлайн-курсов, созданных специально для тех, кто делает первые шаги в профессии и хочет построить карьеру мечты. Новая программа объединяет всё самое важное для старта и развития карьеры: адаптацию на новом месте, развитие коммуникаций, грамотную самопрезентацию и даже экологичное завершение трудовых отношений. Для жителей Чувашской Республики все курсы бесплатны и доступны на платформе rsv.ru в разделе «Обучение» по тегу #карьера_мечты.

Проект «Профразвитие» реализуется уже 2 года в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Он включает онлайн-курсы, стажировки, карьерные треки и экспертные сервисы. За это время более 170 тысяч участников прошли обучение, попробовали себя на стажировках в крупнейших российских компаниях и получили первые предложения. В новой линейке курсов собраны практические советы, реальные кейсы и рекомендации для отработки ключевых навыков, необходимых каждому, кто делает первые шаги в профессии.



Для тех, кто ищет работу или планирует откликаться на вакансии, курс «Сопроводительное письмо. Как попасть в точку за несколько секунд» поможет превратить обычное письмо в мощный инструмент самопрезентации. Курс «Как выбрать карьерный путь?» поможет разобраться, какие виды карьеры существуют. Курс «Виды мотивации при планировании карьеры» поможет понять, почему иногда пропадает вдохновение, и научит поддерживать внутренний драйв. Курс «Секреты адаптации» – гид для тех, кто только начинает свой путь в новой компании. Коммуникация в команде – ключ к успеху, и курс «Отношения с коллегами» создан помочь развить эмоциональный интеллект, понимать эмоции других, сохранять самообладание и находить общий язык даже в сложных ситуациях. Базовый, но необходимый инструмент современного специалиста – курс «Правила деловой переписки» – помогает писать четкие и грамотные письма, выстраивать деловое общение. Курс «Экологичное увольнение. Как уйти из организации, сохранив деловую репутацию» подскажет, как грамотно сообщать о своем решении, передавать дела, сохранять отношения с руководителем и коллегами, управлять эмоциями и уходить, оставляя за собой хорошие впечатления и полезные связи. Курс «Развивайся как профи. Твой путь к успешной карьере» дает понимание, как развивать свои сильные стороны, управлять карьерным ростом и сохранять уверенность в любых ситуациях. Партнерский курс «Направляя студенчество: основы наставничества и эффективной адаптации обучающихся» от Российского союза молодежи – практическое руководство для тех, кто хочет выстроить систему поддержки первокурсников и сделать процесс адаптации в вузе комфортным.



Е. Кудинова.