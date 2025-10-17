Победа в последнем матче первенства Чувашии

9 октября футболисты команды «Шумерля — ШЗСА-2010—2011» уверенно завершили
летний сезон победой в заключительном матче первенства Чувашии по футболу среди
юношеских команд 2010—2011 годов рождения. Игра прошла на стадионе «Олимпийский»
против соперников из чебоксарской СШ по футболу.
Победив со счётом 3:1, шумерлинская команда продемонстрировала высокий уровень игры и волю к победе. Алексей Губанов забил два гола — на первой и 25-й минутах, Александр Асташин отправил мяч в ворота соперников на 61-й минуте.
Спортшкола г. Шумерли.