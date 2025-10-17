Отмечена положительная динамика в работе

10 октября руководство Шумерлинского медцентра в очередной раз выезжало в село Ходары на объект капитального ремонта – врачебную амбулаторию. По итогам инспекции отмечена положительная динамика, благодаря усиленному контролю со стороны руководства медицинского центра и пристальному вниманию чиновников удалось добиться значительного прогресса.

«Мы видим, что первый этап ремонта приближается к финишу, — отметил главврач Владимир Кутин. — Завершены масштабные работы по замене электрических кабелей, завершаются покрасочные работы в коридоре амбулатории и кабинетах приема специалистов. Также полностью завершены кровельные работы, что позволит избежать протечек и защитить здание от атмосферных воздействий».



В ходе инспекции особое внимание уделялось качеству выполнения работ на всех этапах. Проверялись ровность штукатурки, качество покраски, надежность крепления электропроводки и соответствие используемых материалов строительным нормам и правилам.



«К сожалению, на начальном этапе были зафиксированы серьезные отставания от графика, — пояснил Владимир Кутин. — Однако благодаря активному участию Минздрава Чувашии, управленцев Шумерлинского муниципального округа и бдительности депутатов Госсовета удалось мобилизовать подрядчика и наладить рабочий процесс. Надеемся, что до конца октября все внутренние работы будут завершены».



Успешное завершение капитального ремонта Ходарской врачебной амбулатории имеет огромное значение для более чем тысячи жителей села Ходары и близлежащих населенных пунктов. Модернизация позволит обеспечить сельчан доступной и качественной первичной медико-санитарной помощью в комфортных условиях.



Шумерлинский ММЦ.