Выявлены особенности постковидных депрессий и тревожных расстройств

Одышка, повышение артериального давления, боли в области сердца и желудка, утомляемость, снижение концентрации — с такими жалобами пациенты, переболевшие COVID-19, месяцами ходят по врачам. И нередко лишь спустя полгода выясняется, что причина не в физической болезни, а в постковидных депрессии и тревоге, которые маскируются под соматические симптомы.

Исследование Сеченовского университета показало, что это довольно типичный сценарий, а вероятность развития психических расстройств после инфекции сохраняется в течение целого года. О том, что повышает шансы столкнуться с этими состояниями и насколько легко они поддаются лечению, рассказала ассистент кафедры психиатрии и наркологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Дарья Головкина, которая провела исследование постковидных психических нарушений.



Депрессия и тревога не исключают друг друга

Пандемия COVID-19 началась чуть больше пяти лет назад и официально объявлена завершенной 5 мая 2023 года. Сейчас, по данным ВОЗ, коронавирусная инфекция стала сезонным респираторным заболеванием наряду с гриппом. С самого начала пандемии многие исследователи фиксировали увеличение распространенности депрессии и тревожных расстройств. Ученые называли очень разные цифры случаев депрессии и тревоги среди переболевших COVID-19 – в диапазоне от 12 до 46 %.



Депрессия, диагностированная у пациентов, перенесших COVID-19, была выраженной – 50 % умеренной и 31 % тяжелой степени, в таком состоянии у человека может не быть сил даже умыться или прибраться в комнате, пояснила врач. У 26 % участников исследования было выявлено тревожное расстройство – у них были либо панические атаки, либо постоянное беспокойство, которое мешало им жить полной жизнью. При этом у большинства людей симптомы депрессии и тревоги сочетались.



У трети пациентов, перенесших COVID-19, а потом депрессию или тревожное расстройство, нашли когнитивные нарушения. Но они были легкими, максимум умеренными. Речь идет о снижении концентрации внимания, памяти, «тумане» в голове. «Это характерно не только для постковидных нарушений, но и для депрессии и тревоги в целом. У человека нет сил ни на что, у него замедляется мышление, снижается концентрация. При тревоге, постоянном ощущении опасности внимание тоже может быть неустойчивым, переключаться из-за любого раздражителя», — сказала психиатр.



Самый высокий риск — в течение года

Часто депрессия и тревога прячутся за утомляемостью и соматическими, то есть телесными, симптомами. Большинство (61 %) пациентов жаловались на одышку, давление в груди, головную боль, тахикардию, повышенную потливость, боль в мышцах и суставах, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и утомляемость. В таких случаях человек начинает ходить к врачам самых разных специальностей — гастроэнтерологам, кардиологам, неврологам. Но если ощущения связаны именно с психическим расстройством, причину не найдут ни на УЗИ, ни на КТ. «Например, наш пациент с необъяснимыми скачками давления дошел чуть ли не до кардиохирурга, надеясь найти патологию, а оказалось, что у него тревожное расстройство, наличие которого он не осознавал — были только телесные ощущения. Мы начали работать с его психическим состоянием, назначили терапию, и симптомы прошли», — рассказала Дарья Головкина.



В среднем же пациенты попадали к специалисту только через 5 месяцев после появления симптомов. Врач пояснила, что при появлении жалоб нужно, конечно, исключить физические причины, но и затягивать с обращением к психотерапевту или психиатру нельзя — со временем тяжесть расстройства может возрасти. А так как пациенты скорее жалуются врачу на утомляемость и соматические проявления, чем на плохое настроение и тревогу, то врачам-терапевтам, кардиологам и другим специалистам стоит внимательно относиться к психическому состоянию человека, перенесшего COVID-19, и использовать скрининговые шкалы и опросники, чтобы решить, направить ли пациента на консультацию к психотерапевту или психиатру», — рекомендовала автор исследования.



Кроме того, в Сеченовском университете порекомендовали учитывать факторы риска. У большинства пациентов постковидные расстройства развивались в течение двух месяцев после того, как вирус отступал. Но были случаи, когда перенесенная инфекция «аукалась» и через 10 месяцев. Исследователи сделали вывод, что высокий риск депрессии и тревожного расстройства сохраняется примерно в течение года. Кроме того, его повышает целый ряд причин. Самую большую роль играет наследственность. В историях болезни 57 % пациентов значатся психические расстройства у родственников. Другой фактор риска — перенесенные черепно-мозговые травмы и наркозы (44 % пациентов). Шансы развития постковидных недугов возрастают и в других случаях: если в раннем детстве у пациента наблюдались тики, фобии или энурез, если он злоупотребляет алкоголем, если течение COVID-19 затянулось и сопровождалось отсутствием обоняния и вкуса. А вот связь депрессии и тревожности с тяжестью течения коронавируса и применением различных лекарств для его лечения ученые не нашли.



Врачи Сеченовского университета разработали и опубликовали план терапии постковидных расстройств. Он включает препараты разного действия. Лекарства и их дозы подбирают в зависимости от симптомов и индивидуальных особенностей пациента. Исследование показало эффективность предложенных схем лечения: за 8 недель терапии симптомы были полностью купированы у 79 % пациентов с депрессией и у 77 % — с тревожными расстройствами. К фармакотерапии психиатр добавляет психотерапию, а при неэффективности этих методик — транскраниальную стимуляцию определенных отделов мозга, добавила Дарья Головкина.



Тяжелые обстоятельства ни при чем

Постковидные расстройства в большинстве случаев не связаны с внешними обстоятельствами, сделали вывод ученые. Только у 13 % пациентов была выявлена связь между развитием депрессии и такими психотравмирующими событиями, как смерть родственников, увольнение или развод.

Дарья Головкина рассказала, что, по данным различных исследований, есть несколько механизмов влияния COVID-19 на психическое здоровье и они могут действовать в комплексе: «Это, например, так называемый цитокиновый шторм — у переболевших коронавирусом резко повышается уровень различных воспалительных цитокинов, а уже доказано, что системное воспаление влияет на развитие депрессии. Кроме того, сам вирус может влиять на клетки головного мозга, проникая через гематоэнцефалический барьер. Могут возникнуть и сосудистые нарушения, и сбои в работе гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, вызывая биохимические состояния, которые способствуют развитию депрессивных синдромов. И наконец, дисбаланс ключевых нейромедиаторов – серотонина, норадреналина, дофамина — тоже вносит свой вклад в развитие психических нарушений, включая тревожные и депрессивные расстройства».



Врач посоветовала быть внимательнее к себе и близким после перенесенного COVID-19: человек может не осознавать проблему, но чем раньше он обратится за помощью, тем лучше будет прогноз.



А. Ковалёв.