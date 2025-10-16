17 округов Чувашии получат обновлённые линии освещения и светофоры

В 2026 году ожидается масштабная модернизация систем уличного освещения и светофорных объектов на автомобильных дорогах. Она затронет Алатырский, Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Канашский, Комсомольский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, Чебоксарский, Шемуршинский, Шумерлинский, Ядринский и Яльчикский округа.

Для определения подрядчиков КУ «Чувашупрдор» уже объявил два аукциона, заявки принимаются до 21 и 23 октября.

На проведение работ из республиканского бюджета выделено почти 32 млн рублей.

Чувашинформ.