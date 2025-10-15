Упрощаем процесс уведомления призывников с помощью цифровых технологий

С 1 октября стартовал осенний призыв. В текущей кампании для оповещения призывников будут применяться как ранее используемые методы, так и электронные повестки. Документ считается врученным по истечении семи дней с момента размещения в реестре, независимо от наличия аккаунта на портале «Госуслуги». Электронная повестка обладает полной юридической силой.

Важно отметить, что 24 сентября 2025 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о переходе к круглогодичному призыву на срочную службу вместо традиционных весенней и осенней кампаний. Инициатива направлена на равномерное распределение нагрузки на призывные пункты. Кроме того, срок действия решения о призыве на срочную службу увеличен до одного года. Это означает, что если гражданин не явился для прохождения службы в ближайший призыв, он может быть призван в следующую кампанию.

С мая 2025 года в России заработал Единый реестр воинского учета — реестрповесток.рф. Это нововведение позволяет военнообязанным жителям Чувашии самостоятельно проверять наличие повесток, а работодателям — запрашивать необходимые сведения о сотрудниках. Реестр содержит персональные данные: паспортные сведения, информацию о прикрепленном военкомате, выданных повестках и примененных временных мерах.

Источник: cap.ru.