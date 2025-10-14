С 1 января 2026 года у «Пушкинской карты» меняется оператор

С 1 января 2026 года ВТБ возьмет на себя функцию банка-оператора программы «Пушкинская карта». Об этом доложила на еженедельной планерке у Главы Чувашской Республики Олега Николаева министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

Программа продолжит работать для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет, позволяя приобретать билеты на культурные события. Чтобы обеспечить бесшовный переход и сохранить доступ к программе, пользователи «Пушкинской карты» уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в ВТБ. Сделать это можно двумя способами:

До 28 декабря 2025 года включительно:

В приложении «Госуслуги Культура».

В приложении Почта Банка.

Во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка (адреса можно найти на официальных сайтах).

С 1 января 2026 года:

В приложении «Госуслуги Культура».

В приложении «ВТБ Онлайн» (для клиентов ВТБ).

Карты, выпущенные Почта Банком ранее, будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Самыми востребованными у молодёжи остаются театры, за ними следуют кинотеатры и дворцы культуры. Для повышения доступности культурных мероприятий в отдалённых районах активно организуются выездные концерты и спектакли, включая мероприятия для школьников и студентов. В прошлом году профессиональные коллективы республики провели 582 таких выступления, собрав свыше 59 тысяч зрителей.

Важную роль в популяризации программы играет проект Главы Чувашии Олега Николаева «Культурная среда», в рамках которого 12 государственных учреждений культуры регулярно выезжают с гастролями в муниципалитеты.