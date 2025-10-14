В 2026 году в Чувашии будет капитально отремонтировано сразу 38 школ

Об этом на еженедельной планерке Главе Чувашии Олегу Николаеву доложил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Благодаря инициативе Главы региона в 2021 году, опережая федеральную программу на год, в республике началась масштабная модернизация школ для улучшения образовательной инфраструктуры. За это время капитальный ремонт охватил 111 учебных заведений: 52 — в рамках республиканского бюджета и 59 — в рамках федерального. Общая сумма инвестиций составила почти 7,3 млрд рублей, где 4,6 млрд — из федерального бюджета, а 2,7 млрд — из республиканского.

В 2025 году завершится капитальный ремонт 10 школ в рамках федеральной программы. На это направлено более 2 млрд рублей, включая 971 млн рублей из федерального бюджета.

На большинстве объектов работы по капитальному ремонту идут в соответствии с графиком, но по средней школе № 22 города Чебоксары есть риски срыва сроков из-за задержек со стороны подрядчика. Готовность объекта составляет всего 55%.

Напоминаем, с 2023 года капитальный ремонт школ в республике стал комплексным: после обновления зданий и оснащения их новым оборудованием обязательно приводятся в порядок территории вокруг учебных заведений. Благодаря этой стратегии уже благоустроили территории 86 школ на сумму 1,9 млрд рублей. В 2025 году планируют облагородить территории еще 18 школ — на это выделено 271 млн рублей, и большая часть работ уже закончена.