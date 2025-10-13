Жители Чувашии могут получить бесплатную юридическую помощь через портал Госуслуги

На портале Госуслуг в сервисе «Жизненная ситуация» появилась услуга «Бесплатная юридическая помощь». Она ориентирована на социально незащищённые категории граждан и помогает решать вопросы обеспечения прав детей-сирот, назначения и перерасчет пенсии, предоставление малоимущим субсидий на оплату жилья и другие — об этом сообщил вице-премьер-руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Сервис позволяет получить консультацию юриста в каждом регионе страны и подготовить документы для суда. Это снижает административную нагрузку на пользователей, поскольку автоматически формирует заявления на основе данных из государственных систем.

Новый сервис функционирует в рамках национального проекта «Экономика данных», который создаёт единую информационную инфраструктуру. Например, система генерирует исковые заявления, используя сведения из Единого государственного реестра недвижимости или базы МВД.

Каталог жизненных ситуаций на «Госуслугах» сейчас включает 37 федеральных жизненных ситуаций — регистрация брака, оформление пособий, поступление в вуз и пр. Каждая объединяет в среднем 17 услуг. До конца 2025 года планируется запустить еще 33 федеральные жизненные ситуации.

Минцифры Чувашии.