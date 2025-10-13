Более 80 медалей и Гран-при привезла  делегация Чувашской Республики  со Всероссийской аграрной выставки «Золотая осень-2025»

С 8 по 11 октября делегация Чувашской Республики приняла участие в XXVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2025», проходившей на площадке «Тимирязев Центра» в г. Москва.

По итогам участия Чувашская Республика удостоена Гран-при и диплома за вклад в развитие выставки «Золотая осень – 2025».

Итоги работы делегации Чувашии на выставке обсудили на еженедельной планёрке, которую провёл Глава Чувашии Олег Николаев.

Выставка, является ключевым аграрным форумом страны на протяжении 27 лет, способствует сохранению традиций Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развитию современных технологий в агропромышленном комплексе.

Чувашия продемонстрировала разнообразие сельскохозяйственной продукции, произведенной на плодородной чувашской земле. Кроме того, посетители смогли узнать о прогрессивных методах ведения хозяйства, включая цифровизацию и роботизацию, которые внедряются в агропромышленный комплекс региона. Стенд предоставил уникальную возможность: изучить инвестиционный климат, ознакомиться с программами государственной поддержки, найти новых бизнес-партнеров среди лидеров аграрного сектора и убедиться в превосходном качестве местной продукции.

Делегацию Чувашской Республики возглавил Председатель Кабинета Министров Сергей Артамонов. В состав делегации вошли более 50 человек, представляющие Министерство сельского хозяйства Чувашии, сельскохозяйственные товаропроизводители, перерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства, самозанятые граждане и общественные организации.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин ознакомился с представленными экспозициями регионов-участников. Особое внимание было уделено гусям кросса «Макулинский», выведенным чувашскими селекционерами, отличающимся высокой производительностью и занимающим значительную долю российского рынка.

В рамках 27-й Всероссийской аграрной выставки «Золотая осень – 2025», Чувашская Республика укрепила свой агропромышленный комплекс, заключив шесть соглашений о сотрудничестве, нацеленных на развитие цифровизации, расширение экспортного потенциала и стимулирование отдельных отраслей сельского хозяйства.

Предприятия агропромышленного комплекса Чувашской Республики завоевали более 80 медалей, в том числе 37 медалей предприятиями пищевой промышленности.

