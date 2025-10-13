Более 1000 IT-экспертов соберутся в Чебоксарах на конференции IT-link

Конференция IT-link Осень 2025 состоится 8 ноября в Театре юного зрителя имени Сеспеля в Чебоксарах. Организаторы, компания Лайм Эйч Ди, называют её главной площадкой Поволжья для профессионального обмена IT-сферы. Ожидается участие более 1000 специалистов, предпринимателей и руководителей российских компаний.

Программа включает пять тематических треков — разработка программного обеспечения, информационная безопасность, где участники обсудят защиту от фишинговых атак, искусственный интеллект, — применение нейросетей в промышленности, аналитика данных, а также создание и управление цифровыми продуктами. Запланированы выступления более 30 экспертов и специальные зоны для нетворкинга.

По словам директора по стратегии и развитию компании Лайм Эйч Ди Марины Прокопьевой, конференция призвана стать катализатором роста регионального IT-сообщества. Регистрация для участников и партнёров открыта по ссылке. Для тех, кто участвует офлайн формат. Для подключения к трансляции и доступа к презентациям нужно вступить в телеграм-чат.

Минцифры Чувашии.