Дорогие труженики Шумерлинского округа и работники перерабатывающей промышленности,

ветераны сельского хозяйства! Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности!



Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях перерабатывающей промышленности, кто, несмотря на многочисленные трудности, занимается разведением и выращиванием скота, птицы, растениеводством.



Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Шумерлинского округа. И этот осенний праздник – хороший повод сказать добрые слова вам, труженики сельского хозяйства, именно вы своим тяжелым трудом решаете важные задачи.



Ваш труд – основа жизни человека! От его результатов во многом зависят жизненный уровень, здоровье и благосостояние жителей.



Вы своими руками создаете национальное богатство, обеспечиваете продовольственную безопасность страны, от вас во многом зависит сохранение здоровья нации. В отрасли работают сильные духом люди, трудолюбивые и честные, которые чувствуют биение сердца родной земли. Каждый из вас поражает своей неиссякаемой энергией и оптимизмом, верой в добро и справедливость, талантом созидания во благо малой родины.



Уважаемые земляки, многоуважаемые ветераны отрасли, спасибо вам за нелегкий труд, за житейскую мудрость, за сохранение традиций и возрождение трудовых династий на шумерлинской земле! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и хорошей погоды, удачи в самых смелых начинаниях, успехов и новых побед в вашем благородном и нелегком труде.



Врип главы Шумерлинского муниципального округа О. Краснова.