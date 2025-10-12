С юбилеем, наш оркестр!

История духовых оркестров в нашей стране — это история побед и праздников. Они провожали армию в бой практически во всех крупных сражениях отечественной истории и играли на параде Победы. Духовой оркестр — это сверкающие медью трубы, ритм ударных инструментов, яркость звучания, зрелищность. Вот и ответ, почему этот жанр вызывает такой живой интерес.

Поклонники духового оркестра — люди разных возрастов и профессий. Кто-то любит его за душевность и лиризм, кто-то — за торжественность и мощное звучание. И каждый испытывает свои эмоции. Несомненно, тот, кто хоть раз был на концерте духового оркестра, навсегда попадает под его обаяние.



История современного духового оркестра в Шумерле началась в 2014 году, когда в город приехал преподаватель по классу духовых и ударных инструментов Владимир Малякшин, имеющий большой опыт служения в военных оркестрах Вооруженных Сил России. Идею создания коллектива при ДК «Восход» ему предложил друг, и талантливый руководитель сразу объединил музыкантов в сплоченный коллектив. Главной задачей стало сохранение, развитие и пропаганда духовой музыки среди населения. Конечно, были трудности с приобретением инструментов: их брали в аренду, часть была в личном пользовании. Приобрести недостающие инструменты помогло руководство Дворца культуры. Первый концерт был приурочен к празднованию Дня Российской армии буквально через несколько месяцев.



Духовой оркестр участвовал в парадах Победы и гала-концертах, организовывал музыкальное сопровождение многочисленных мероприятий города и района. Тепло встречали наших музыкантов и зрители Пильны, Языкова. Духовой оркестр — неоднократный лауреат 2-й и 3-й степеней республиканских конкурсов народного творчества. В 2021 г. оркестр получил Гран-при республиканского фестиваля «Задорные ритмы оркестра».



У оркестра обширный репертуар, не имеющий стилевых и жанровых границ. Это и военно-патриотическая музыка, гимны, марши, и вальсы, и шлягеры советской, российской и зарубежной эстрады, популярные танцевальные мелодии, джаз и образцы академической музыки. Универсальность позволяет оркестру сотрудничать с другими коллективами и солистами для создания разноплановых и ярких программ. С каждым годом репертуар пополняется новыми произведениями, в том числе вокальными. Александр Козлов был первым солистом оркестра, с 2018 года присоединилась Татьяна Вишневская, а позже — Олег Солдатов. Ветеранам-музыкантам удаётся виртуозно сочетать оркестровую партию с исполнением соло. Соло труба — Борис Фролов, Владимир Зозуля, Павел Ушков, соло саксофон-тенор – Виктор Кошкин, соло туба-бас — Яков Федяров, бас-гитара — Анатолий Чунаев, ударные инструменты – Александр Лазарев, Николай Паксеев.



В 2023 г. оркестр получил грант Главы Чувашской Республики в сумме 200 тысяч рублей и ему присвоено звание народного коллектива. В планах — расширение репертуара и обновление инструментов.



Духовой оркестр и сегодня на службе родного города. Более того, он стал его неотъемлемой частью, визитной карточкой, его историей и судьбой. Современная талантливая молодежь с успехом учится у более опытных оркестрантов. Коллектив в постоянном поиске одаренных и смелых.



Поздравляем наш любимый оркестр и желаем, чтобы всё в жизни его участников шло по нотам. Пусть сердце всегда стучит в такт самой прекрасной музыке. Желаем, чтобы любимые ритмы делали вашу жизнь насыщеннее, ярче, добрее и энергичнее. Пусть мелодия никогда не стихает в вашей душе и заставляет дарить счастье вашим благодарным слушателям!



В честь 10-летнего юбилея оркестра приглашаем 15 октября в 15 часов шумерлинцев и гостей округа в ДК «Восход» на яркий праздник!



ДК «Восход».