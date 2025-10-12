Льгота по земельному налогу для участников СВО и членов их семей

На территории Чувашской Республики в 2025 году для участников специальной военной операции и членов их семей введена льгота по уплате земельного налога. И хотя налоговые освобождения приняты в 2025 году, они применяются с расчета налога за 2024 год. Всего льгота предоставлена 508 владельцам земельных участков на общую сумму 82 тыс. рублей.



При наличии налоговой льготы, вычета или иных установленных законодательством оснований, которые полностью освобождают граждан от уплаты налогов, налоговые уведомления таким гражданам не направляются.



С информацией о налоговых льготах и вычетах можно ознакомиться с помощью сервиса сайта налоговой службы «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».



Управление ФНС России по Чувашии.